الثلاثاء 2025-09-23 01:48 م
 

الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات من المطر بهذا الموعد

امطار
امطار
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تتأثر  المملكة الاربعاء  بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حار  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ويوم الخميس  توالي درجات الحرارة انخفاضها مع أجواء غير مستقرة، ليصبح الطقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في مناطق البادية والاغوار  والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل بأذن الله هطول زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
 
وتحذر الارصاد الجوية من خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية،خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ،خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 
 
