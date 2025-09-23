الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات من المطر بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة الاربعاء بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

اضافة اعلان