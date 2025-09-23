الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وزخات من المطر بهذا الموعد

وتحذر الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ،خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
