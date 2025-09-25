الخميس 2025-09-25 11:37 ص
 

الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات

الخميس، 25-09-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-    تتوقع الأرصاد الجوية ان يمتد هطول زخات المطر  إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي مع ساعات فجر وصباح الخميس، محذرة من خطورة هطول أول زخات المطر وتشكل طبقة لزجه وزلقة جداً من الممكن أن تؤدي لانزلاق المركبات أثناء مسيرها على الطرقات.

 

وبدأت أمطار الخير بالهطول في مدينة إربد ومناطق الشمال صباح اليوم الخميس.

 
 
