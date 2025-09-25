الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات

ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال حالة عدم الاستقرار الجوي مع ساعات فجر وصباح الخميس، محذرة من خطورة هطول أول زخات المطر وتشكل طبقة لزجه وزلقة جداً من الممكن أن تؤدي لانزلاق المركبات أثناء مسيرها على الطرقات.
-
