الارصاد : كتلة هوائية باردة وتغير ملحوظ على حالة الطقس اعتباراً من الخميس

واشارت انه في العاصمة عمان، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى نهاراً بين 24 و26 درجة مئوية، بينما ستنخفض ليلاً لتتراوح بين 10 و12 درجة مئوية ،
وستكون الأجواء الباردة نسبيا المتوقعة نهاية الأسبوع تستدعي ارتداء ملابس دافئة، خاصة في الفترات الصباحية والليلية، مع استمرار التنبيهات حول تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض المناطق خاصة البادية نتيجة نشاط الرياح على فترات .
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