الارصاد : كتلة هوائية باردة وتغير ملحوظ على حالة الطقس اعتباراً من الخميس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشفت ادارة الأرصاد الجوية عن توقعات الحالة الجوية خلال الأيام القادمة .

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وقالت الادارة انه ابتداءً من يوم الخميس، ستشهد المملكة تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس مع وصول الكتلة الهوائية الباردة القادمة من شرق أوروبا.

وبينت ان هذه الكتلة الهوائية، التي ستندفع عبر تركيا نحو شرق المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة لتتدنى دون معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من العام.



واشارت انه في العاصمة عمان، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى نهاراً بين 24 و26 درجة مئوية، بينما ستنخفض ليلاً لتتراوح بين 10 و12 درجة مئوية ، مما يجعل الأجواء صباحاً وليلاً تميل للبرودة، خاصة في المناطق الجبلية والسهول والمناطق الصحراوية.