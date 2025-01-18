الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بـ4 درجات مئوية

الوكيل الإخباري- تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية يوم السبت.



ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية يوم السبت، وعلى ارتفاعات منخفضة يومي الأحد والاثنين. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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