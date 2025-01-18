 
السبت 2025-01-18 09:01 ص
 

الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بـ4 درجات مئوية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 18-01-2025 06:39 ص

الوكيل الإخباري-   تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية يوم السبت.

ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية يوم السبت، وعلى ارتفاعات منخفضة يومي الأحد والاثنين. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان

 
gnews

أحدث الأخبار

ه8

فن ومشاهير اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

موظفو أونروا خلال نشاطهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطين أونروا تؤكد عزمها مواصلة عملها بغزة رغم الحظر الإسرائيلي

ت

عربي ودولي نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل

عناصر السلطة الفلسطينية

فلسطين كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

ا

عربي ودولي بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

تعبيرية

منوعات بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني

أخبار محلية المومني: كثافة العمل الميداني وقرارات الحكومة وراء ارتفاع الرضا الشعبي



 




الأكثر مشاهدة