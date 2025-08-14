الموجة الحارة تودع الأردن الجمعة

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية و انعدامها احيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
ويتراجع يوم الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
اما السبت، تنحسر بإذن الله تعالى الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
