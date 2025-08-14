الموجة الحارة تودع الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الخميس تحت تأثير الموجة الحارة ، حيث يبقى الطقس شديد الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية و انعدامها احيانا على الطرق الخارجية، داعية المواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك مخلفات النيران واعقاب السجائر في المناطق الحرجية، وعدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.



ويتراجع يوم الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.