الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

كما يتوقع أن تمتد هذه الهطولات المطرية خلال الساعات المقبلة لتشمل أجزاء من غرب وشمال العاصمة عمان.
وفي منشور على موقعها الرسمي، دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل في هذه الظروف الجوية.
