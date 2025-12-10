الأربعاء 2025-12-10 08:24 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأربعاء- تحذيرات

تعبيرية
الأربعاء، 10-12-2025 06:41 ص

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، لذا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

 
 


