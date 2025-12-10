تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأربعاء- تحذيرات

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-
