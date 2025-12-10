الأربعاء 2025-12-10 11:36 م

الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الأربعاء، 10-12-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن تأثير المنخفض الجوي العميق سيستمر على المملكة خلال يوم الخميس، متوقعةً مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة وأجواء باردة وغائمة تتخللها هطولات مطرية متفاوتة الشدة في مختلف المناطق.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون غزيرة على فترات في بعض المناطق، وقد تُصاحب بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك الأغوار والبحر الميت.

كما أشارت إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وفي سياق متصل، دعت الأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل، وتجنب مجاري السيول، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصاً مع استمرار تأثير المنخفض خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الإدارة أن تحديثاتها للطقس مستمرة وستصدر بشكل دوري في ظل استمرار عدم استقرار الحالة الجوية.
 
 


