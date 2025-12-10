الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون غزيرة على فترات في بعض المناطق، وقد تُصاحب بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك الأغوار والبحر الميت.
كما أشارت إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وفي سياق متصل، دعت الأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل، وتجنب مجاري السيول، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصاً مع استمرار تأثير المنخفض خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الإدارة أن تحديثاتها للطقس مستمرة وستصدر بشكل دوري في ظل استمرار عدم استقرار الحالة الجوية.
