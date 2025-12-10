الأربعاء 2025-12-10 10:43 ص

الاردن ..تعمق للمنخفض ورعد وبرق وامطار غزيرة قادمة على هذه المناطق

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
امطار
الأربعاء، 10-12-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتدرج من أجواء باردة وغائمة مساء اليوم الأربعاء إلى منخفض جوي عميق يبلغ ذروته يوم الخميس، محمّل بكميات كبيرة من الأمطار.اضافة اعلان


فمع ساعات مساء الأربعاء، تضعف فرصة هطول الأمطار مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

أما يوم الخميس، فيتعمّق تأثير المنخفض الجوي على مختلف أنحاء المملكة، حيث يُتوقع أن تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط البلاد، إضافةً إلى أجزاء من شرق المملكة وجنوبها الغربي. وتحذر الأرصاد من هطولات  غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد  في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى  تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية.

ويستمر تأثير الحالة الجوية يوم الجمعة، إذ تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة. وتحتمل الأرصاد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الصباح  في وسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قبل أن تضعف تدريجيًا مع ساعات الليل.

وتشير التوقعات ليوم السبت إلى بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

يثس

منوعات طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

ة

منوعات قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

أخبار محلية اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي العربي رقم 813

عربي ودولي الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

مدخل البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"



 






الأكثر مشاهدة