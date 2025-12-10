الاردن ..تعمق للمنخفض ورعد وبرق وامطار غزيرة قادمة على هذه المناطق

08:39 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتدرج من أجواء باردة وغائمة مساء اليوم الأربعاء إلى منخفض جوي عميق يبلغ ذروته يوم الخميس، محمّل بكميات كبيرة من الأمطار.





فمع ساعات مساء الأربعاء، تضعف فرصة هطول الأمطار مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



أما يوم الخميس، فيتعمّق تأثير المنخفض الجوي على مختلف أنحاء المملكة، حيث يُتوقع أن تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط البلاد، إضافةً إلى أجزاء من شرق المملكة وجنوبها الغربي. وتحذر الأرصاد من هطولات غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية.



ويستمر تأثير الحالة الجوية يوم الجمعة، إذ تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة. وتحتمل الأرصاد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الصباح في وسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قبل أن تضعف تدريجيًا مع ساعات الليل.



وتشير التوقعات ليوم السبت إلى بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية.





