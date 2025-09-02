الثلاثاء 2025-09-02 08:36 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الثلاثاء، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر غيوم منخفضة على فترات، وتكون الر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري-   تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الثلاثاء، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر غيوم منخفضة على فترات، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح شمالية غربية معتدلة.

وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

 
 
