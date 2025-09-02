تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الثلاثاء، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر غيوم منخفضة على فترات، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

