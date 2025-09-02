تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح شمالية غربية معتدلة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية وأجزاء من السهول.
-
أخبار متعلقة
-
طقس الثلاثاء .. أجواء معتدلة بمعظم مناطق المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت
-
أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء