تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

لـيــلاً: الطقس مائل قليلاً للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
