الأحد 2025-09-28 07:33 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 28-09-2025 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاضٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر، مثيرةً للغبار أحيانًا في مناطق البادية.

اضافة اعلان


ويطرأ الثلاثاء، انخفاضٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الثلاثاء والأربعاء خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرةً للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 28-9-2025

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح السبت، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها الن

اقتصاد محلي 76.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

فلسطين بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

جامعة اليرموك

أخبار محلية اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

ارشيفية

فلسطين استشهاد 8 بقصف إسرائيلي على منزل بالنصيرات



 
 





الأكثر مشاهدة