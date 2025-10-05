تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 13، وفي مناطق البادية 34 - 14، وفي مناطق السهول 31 - 16، وفي الأغوار الشمالية 38 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.
