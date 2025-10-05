تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

