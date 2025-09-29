تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

07:07 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلًا، اليوم الاثنين، لتسجّل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانًا، لا سيّما في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 17، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.