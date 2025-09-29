تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 17، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق
-
تنبيه عاجل من الأرصاد الجوية
-
تحذير هام من الارصاد الجوية الى المواطنين
-
الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات