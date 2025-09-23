تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري-
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ،لاسيما في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 35 - 18، وفي الأغوار الشمالية 41 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.