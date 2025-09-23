تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ،لاسيما في مناطق البادية.

