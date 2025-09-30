الثلاثاء 2025-09-30 07:49 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

العاصمة عمان
الثلاثاء، 30-09-2025 06:41 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلا, اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس الأربعاء والخميس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
اما الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 36 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت وخليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.

 
 
