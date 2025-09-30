تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلا, اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

