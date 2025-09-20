وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 17، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 34 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم وغدًا
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة حتى الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت