تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.