تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ السبت، ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم الأحد، ارتفاعٌ قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 17، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 34 - 18، وفي مناطق السهول 30 - 21، وفي الأغوار الشمالية 37 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 28، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.