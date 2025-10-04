تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 36 - 16، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وتحذير من الغبار في البادية
-
الأرصاد تنشر حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
-
طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين