السبت 2025-10-04
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

العاصمة عمان
السبت، 04-10-2025

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت، ارتفاعٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 36 - 16، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

 
 
