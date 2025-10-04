تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، ارتفاعٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

