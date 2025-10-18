تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري-
يطرأ اليوم السبت، إنخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 24 - 9، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.