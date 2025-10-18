السبت 2025-10-18 10:23 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 18-10-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت، إنخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 24 - 9، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

تغ

منوعات إنقاذ نمر مصاب بطلقات نارية عالق وسط نهر في البرازيل - فيديو

الذكاء الاصطناعي

عربي ودولي زعيم عربي يحذر من تسجيلات منسوبة إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي

لى

منوعات عامل يهدد بكارثة مروّعة في محطة وقود لبنانية! فيديو

اف

منوعات حادث مروع في مصر.. حيوان قارض يهاجم رضيعة ويقتلها أثناء نومها

الأونروا

فلسطين الأونروا: استئناف التعليم لـ300 ألف طالب في غزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يعلن التعرف على جثة محتجز تسلّمها من الصليب الأحمر



 
 





الأكثر مشاهدة