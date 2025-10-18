تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، إنخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



