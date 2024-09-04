طقس معتدل الحرارة الخميس وتحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بالمرتفعات

لـيــلاً: الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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