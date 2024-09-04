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طقس معتدل الحرارة الخميس وتحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بالمرتفعات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 04-09-2024 11:33 م

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق،الخميس ، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس مائل قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
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الطقس طقس معتدل الحرارة الخميس وتحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بالمرتفعات

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