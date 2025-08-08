موجة حارة وجافة ترفع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 درجات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بموجة حارة وجافة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تستمر لعدة أيام، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وتبقى المملكة يوم غدٍ السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، ومغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



ويبقى الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وشديد الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في مناطق البادية.