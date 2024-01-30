آخر تطورات تساقط زخات الثلوج في المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون في شمال المملكة غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المرتفعات الجبلية العالية ستشهد زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية ومع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في كافة المناطق وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وأضافت أن الغيوم ليلا تزداد تدريجيا خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة و يتجدد هطول الامطار في المناطق الشمالية ويمتد في ساعات الليل المتأخرة الى المناطق الوسطى،قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون احيانا ممزوجة بالمطر، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وحذرت من خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات متأخرة من الليل في شمال ووسط المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري وزخات الثلج الممزوجة بالمطر.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.