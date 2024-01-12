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الجمعة، 12-01-2024 01:36 م

الأرصاد تكشف الأحوال الجوية في المملكة الليلة

مطر٢


الوكيل الاخباري - قالت الأرصاد الجوية إنه في ساعات الليل ستضعف فرصة هطول المطر بكافة مناطق المملكة باستثناء المناطق الشمالية حيث يتوقع ان يستمر هطول الأمطار بين الحين والآخر لفترة قصيرة غزيرة أحيانا، مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع قليلا غدا، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، وستظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وحذرت من احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.


 




 

 


 

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