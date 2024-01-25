الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الحنيطي يزور كتيبة حرس الحدود/7 الملكية

"أونروا": جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من نازحين مغادرة مأوى تعرض للقصف

وزير الخارجية: أي مقاربة مستقبلية يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من فلسطين

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا جنوب غزة

جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن حماس

مسؤول بالبنتاغون: اجتماعات اللجنة العسكرية لن تبحث الانسحاب من العراق

عقوبات أميركية على قادة حوثيين

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي اعتبارا من هذا الموعد

الارصاد : ثلوج على هذه المرتفعات يوم الجمعة

الخميس، 25-01-2024 05:52 م

الارصاد : ثلوج على هذه المرتفعات يوم الجمعة

120242118488425507476


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي عميق يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود اجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، مع تحذير عالي من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

اضافة اعلان

 

ووفق ادارة الارصاد الجوية تبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 65كم/ساعة ، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الامطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في كافة المناطق .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241822254133737757

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي اعتبارا من هذا الموعد

طط

أجواء عاصفة وماطرة .. منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة

120246213838703974103

فرصة مرتفعة لتساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

120242215203645501399

الارصاد الجوية تُحذر من طقس الخميس

1202423151946550844386

الارصاد : منخفض جوي جديد وثلوج على هذه المرتفعات

655994e458321

كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي جديد تؤثر على المملكة غداً

أخبار متعلقة
120249023674027097

الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج الثلاثاء القادم

مطر٢

الأرصاد تكشف الأحوال الجوية في المملكة الليلة

امطار

اخر تطورات المنخفض الجوي السائد في المملكة

120249202245481389699

مستجدات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

ثث

الأرصاد: الهطولات المطرية الغزيرة ستستمر 5 أيام في المملكة

1202427456199122241

منخفض جوي يؤثر على المملكة الاربعاء والارصاد تُحذر من السيول