مستجدات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء يوم الجمعة باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد خاصة في أجزاء من شمال المملكة، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

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اما في ساعات الليل فتضعف فرصة الهطول في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشمالية تبقى فرصة لهطول الأمطار بين الحين و الأخر.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.