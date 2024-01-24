الأربعاء 24-01-2024
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الأربعاء، 24-01-2024 06:19 ص

الأرصاد: تضعف فرص هطول المطر بهذا الموعد

مطر5


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة غائمة جزئيا الى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة ستشهد زخات خفيفة من المطر ولفترة محدودة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار.


ونوهت أن الأجواء ليلا باردة مع بقائها غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الشمالية ، كما يتوقع أثناء الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. 


وحذرت من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة أثناء النهار.


 




 

 


 

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