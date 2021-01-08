أجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراه 17 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الاغوار الشمالية 25 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 12، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.

--(بترا)

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