الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 09:22 ص

تفاصيل الحالة الجوية لثلاثة أيام - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شرق المملكة، ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية، وأجزاء من مناطق البادية.


وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية، واحتمال تشكل الضباب في الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ يوم الأحد إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 - 7 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراه 16 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الاغوار الشمالية 25 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 15، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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