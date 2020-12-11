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الجمعة، 11-12-2020 09:29 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء باردة ليلاً في معظم مناطق المملكة، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


وتبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19- 9 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5 ، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 20 - 9، وفي الاغوار الشمالية 26 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 14، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 13 درجة مئوية.


--(بترا)

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