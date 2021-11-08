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الإثنين، 08-11-2021 07:01 ص

أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المملكة

خريف


الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن تسجل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليــــــــــلاً:الأجواء مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية،و لطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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