الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الأحد، 27-03-2022 06:12 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد

شجرة


الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحياناً.

اضافة اعلان


ليــــــلاً:أجواء باردة وصافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراًوباردة أثناء الليل، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب  فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320221961544118474069

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

alwakeel (7)

الأرصاد توضح الحالة الجوية ليوم الأحد

عمان2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

320222061659934286200

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

ثلوج

راصد جوي : الاردن على موعد مع ثلوج كثيفة على ارتفاع 900 متر

320222019152884459155

الارصاد : تراكم الثلوج في هذه المناطق يوم الجمعة

أخبار متعلقة
عمان2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

220204203332326663764

تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد السبت

شجرة

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

1 (32)

أجواء باردة مع زخات من المطر اليوم

1 (33)

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

220221722437304163170

تفاصيل المنخفض الجوي اليوم الجمعة