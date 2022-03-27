ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد

الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــلاً:أجواء باردة وصافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراًوباردة أثناء الليل، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .

