أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما يوم الأربعاء نهارا تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

