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الثلاثاء، 10-08-2021 07:34 ص

أجواء صيفية عادية الثلاثاء

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة، الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما وتظهر بعض الغيوم خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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