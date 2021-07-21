انخفاض طفيف على الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الأربعاء، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية؛ وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.