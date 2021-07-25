ارتفاع طفيف على الحرارة الأحد

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ الأحد ، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.