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السبت، 02-07-2022 06:13 ص

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


 




 

 


 

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