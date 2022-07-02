أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.