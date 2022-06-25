تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة نهار يوم السبت أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ليــــــــلاً: تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





التحذيرات ليوم السبت :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



اما يوم غد الاحد تستمر الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، قد تكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الاحد :



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.