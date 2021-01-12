أجواء لطيفة الحرارة .. الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة ، الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6 -7 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتبقى الأجواء خلال ساعات نهار يوم غدٍ الأربعاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة ودافئة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة.



ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل -الأربعاء - أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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