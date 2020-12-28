الإثنين 28-12-2020
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المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

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الإثنين، 28-12-2020 07:10 ص

امتداد المرتفع السيبيري

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المرتفع السيبيري على المملكة، الإثنين، لذا تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء، تسود أجواء أكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من مناطق المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية .



 




 

 


 

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