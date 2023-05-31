أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة الأربعاء

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما يوم الخميس نهاراُ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية والسهول وحارة في الأغوار والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.