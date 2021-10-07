أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 32 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الاغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.

