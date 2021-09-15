الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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الأربعاء، 15-09-2021 07:43 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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 الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

⚠ التحذيرات:

🔺  خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
🔺 خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة.

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