أمطار غزيرة شهدتها مناطق في المملكة اليوم- أسماء

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الارصاد الجوية أن المملكة تأثرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث شهدت كميات من الغيوم وهطول زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احيانا ويحتمل أن تكون في بعض المناطق غزيرة لفترة قصيرة.

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وقالت الأرصاد الجوية أن منطقة الياسمين بالعاصمة عمان و العقبة ومعان والطفيلة شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا.

وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية و تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت.