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الجمعة، 07-10-2022 09:10 ص

أجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة

خريف


الوكيل الاخباري-يتوقع أن تكون درجات الحرارة الجمعة، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 12، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

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