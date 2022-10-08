السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

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السبت، 08-10-2022 06:11 ص

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

عمان


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث يطرا انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل أقل من المعدلات الإعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهنالك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية في الصباح الباكر ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:  تميل الأجواء للبرودة في أغلب المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 

خليج العقبة: 
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 
التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر و ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

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