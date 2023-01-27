ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



كما يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط بمشيئة الله زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب وجنوب شرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 20 - 8 ، وفي الأغوار الشمالية 25- 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.