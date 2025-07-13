وقفة احتجاجية في البترا للمطالبة بإقالة وزيرة السياحة وأمين عام الوزارة - صور

المحتجون أكدوا أن وزارة السياحة لم تستجب لمطالبهم الممتدة منذ 22 شهرًا، لتصنيف البترا كمنطقة سياحية "الأكثر تضررًا" جرّاء تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى تراجع حاد في أعداد الزوار وإغلاق العشرات من المنشآت السياحية.
ويرى المحتجون إن الوزيرة تصر على أن القطاع السياحي في حالة تعافٍ، في وقت يُقدر خسائر القطاع في البترا بالملايين خلال الأشهر الماضية.
واعتبروا أن القطاع السياحي في البترا، يمرّ بأسوأ حالاته مؤكدين ان عدد كبير من فنادق المدينة أُغلق بسبب التراجع الحاد في الحركة السياحية.
وأضافوا أن القطاع السياحي لن يتعافى فور انتهاء الحرب، وأن الأردن بات مصنّفًا على الخريطة السياحية الحمراء، الأمر الذي يتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة لإعادة الثقة واستقطاب السياحة من جديد".
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