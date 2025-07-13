"ميتا" تواصل استعداداتها سراً لتغيير مستقبل الهواتف الذكية

استقطاب كبار المواهب من شركات مثل أبل برواتب مغرية.
الاستحواذ على شركات ناشئة، مثل "PlayAI" المختصة في الأصوات الطبيعية.
تطوير نظارات "أوريون" الذكية، التي قد تُغيّر شكل التفاعل مع التكنولوجيا.
رغم الأرباح المحدودة حتى الآن، تسعى "ميتا" لتكرار ما فاتها في سوق الهواتف، لكن هذه المرة في سباق نظارات الذكاء الاصطناعي، متحدية أبل وسامسونغ.
الهدف النهائي؟
نظارات تفهمك وتتفاعل معك بذكاء... قبل أن تفكر حتى في لمس هاتفك.
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