الأحد 2025-07-13 02:41 م
 

"ميتا" تواصل استعداداتها سراً لتغيير مستقبل الهواتف الذكية

فافق
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   تستثمر "ميتا" بقوة في الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (XR)، وتسعى لدمج التقنيتين في نظارات ذكية قادرة على الفهم والتفاعل بسلاسة مع المستخدم. وتشمل هذه الجهود:
استقطاب كبار المواهب من شركات مثل أبل برواتب مغرية.

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الاستحواذ على شركات ناشئة، مثل "PlayAI" المختصة في الأصوات الطبيعية.


تطوير نظارات "أوريون" الذكية، التي قد تُغيّر شكل التفاعل مع التكنولوجيا.


رغم الأرباح المحدودة حتى الآن، تسعى "ميتا" لتكرار ما فاتها في سوق الهواتف، لكن هذه المرة في سباق نظارات الذكاء الاصطناعي، متحدية أبل وسامسونغ.


الهدف النهائي؟
نظارات تفهمك وتتفاعل معك بذكاء... قبل أن تفكر حتى في لمس هاتفك.

 

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