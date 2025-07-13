كيف يغيّر "مشروع ديجيتس" من "إنفيديا" مشهد الذكاء الاصطناعي؟

الجهاز، الذي يشبه "Mac Mini"، يعمل بشريحة Grace Blackwell القوية، ويتيح تشغيل نماذج ضخمة تتجاوز 200 مليار معلمة، مع أداء يصل إلى 1 بيتافلوب، وذاكرة موحدة بحجم 128 غيغابايت، وتخزين داخلي بسرعة عالية يصل إلى 4 تيرابايت.
يتميز الجهاز بقدرته على تطوير النماذج الضخمة وتشغيلها محليًا دون الاعتماد على الحوسبة السحابية، مما يعزز الخصوصية والكفاءة، مع دعم متكامل لمنصة NVIDIA AI Enterprise، وبيئات مألوفة مثل Python وPyTorch.
DigITs يستهدف الأفراد والفرق الصغيرة في مجالات مثل الرعاية الصحية، السيارات الذكية، التعليم، والألعاب، ويوفر بديلاً منخفض التكلفة ومرتفع الأداء، بسعر يبدأ من 3,000 دولار.
بهذا الإطلاق، تفتح إنفيديا الباب أمام تطوير الذكاء الاصطناعي من المكتب، لا من مراكز البيانات فقط، وتضع قوة الذكاء الاصطناعي الفائق في متناول الجميع.
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